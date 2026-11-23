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KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kaçak define kazısı yapan Mustafa Yeşilyurt (45), göçük altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, Kenanobası köyünde meydana geldi. Bir süredir Mustafa Yeşilyurt'tan haber alamayan yakınları, dün akşam, jandarmaya ihbarda bulundu. Araştırma sonucunda, Yeşilyurt'un kaçak define kazısı yaptığı sırada meydana gelen göçüğün altında kaldığı belirlendi. Bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçüğün altından Yeşilyurt'un cansız bedeni çıkarıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı