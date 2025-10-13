Haberler

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonu: 485 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 485 sentetik hap buldu. Üzerinde hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçtaki 3 şüphelinin üzerinde 485 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi ve yol araması faaliyetinde bir araç durduruldu.

Araçta bulunan M.D. (24), A.H.A. (23) ve M.B'nin (23) üst aramasında 485 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
