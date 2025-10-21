Kırıkkale'de Jandarma Aracına Çarpan Kazada 4 Yaralı

KIRIKKALE'de jandarma aracını geçmeye çalışan otomobilin neden olduğu ve 3 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 06 EJJ 142 plakalı otomobil, Ç.D. yönetimindeki 71 JAA 142 plakalı jandarma aracını geçmeye çalıştığı sırada karşı şeritten gelen E.D. kontrolündeki 71 ADH 882 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 71 ADH 882 plakalı otomobil, jandarma aracına çarptı.

Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.