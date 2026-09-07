Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

KIRIKKALE'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi Kılıçlar köyü girişinde meydana geldi. A.K. (64) idaresindeki 71 AEG 104 plakalı işçi servis minibüsü, servis yolundan ana yola bağlandığı sırada İ.D. (46) idaresindeki 35 RV 375 plakalı otomobille çarpıştı. Servis minibüsü çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, minibüste bulunan 9 kişi ve otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplamda 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı