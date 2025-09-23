Kırıkkale'de İş Yerinde Yangın ve Patlama

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinin bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi.

Gürler Mahallesi'nde elektrikli bisiklet satışı ile tamiri yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi.

İş yerindeki sprey boya kutularının patladığı değerlendirilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.