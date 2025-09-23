Haberler

Kırıkkale'de İş Yerinde Yangın ve Patlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın sırasında patlama ile karşılaştı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kırıkkale'de itfaiye ekiplerinin bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi.

Gürler Mahallesi'nde elektrikli bisiklet satışı ile tamiri yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi.

İş yerindeki sprey boya kutularının patladığı değerlendirilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekiplerce söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması başladı
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 yıllık sır çözüldü! 2 aylık kardeşini yastıkla boğmuş

25 yıllık sır çözüldü! Yastıkla boğarak öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.