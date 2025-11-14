Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında Eski Belediye Başkanı Türkyılmaz Yargılanıyor

KIRIKKALE'de 'irtikap' soruşturması kapsamında aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Tanık beyanları ve avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve Ülkü Toksoy'un adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mayıs tarihli talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M. ve B.U., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A.., B.U. ve F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutukla sanıklar Türkyılmaz, Aktuğ, Tekertarla, Arslan ve Toksoy ile tutuksuz sanıklar C.A, İ.A, K.T. ve M.T. ile avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan B.U. ve F.M. ile müşteki Cihan Sivri, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanıklardan Yahşihan Belediyesi eski İmar Müdürü Mustafa Tekertarla ifadesinde, "Belediye Başkanı Türkyılmaz, müdür olduktan sonra ilçedeki inşaatları kontrol etmemizi istedi. Bunun üzerine inşaatları tek tek kontrol ettik. Söz konusu inşaatta da statik aykırılıklar tespit ettik. Bunun üzerine mühürleme işlemi yaptık. Sonra müşteki Cihan Sivri ile proje üzerinde görüştük ve kendisi 'Aramızda hallederiz' dedi. Başkan da Cihan'a yardımcı olmamızı istedi. Daha sonra Türkyılmaz'ın isteğiyle Cihan'ı arayıp dairelerin taksitli ve peşin fiyatlarını sordum. Kendisini tadilat projesi kapsamında tehdit etmedim ve 'Şu daire şu kişiye olacak' gibi bir mesaj atmadım. Ayrıca belirtilen kişiler tarafından Sivri'den alınan 7 daireye bedel ödenmediğini tahmin ediyorum. Beni tamamen Türkyılmaz yönlendirdi, kendi başıma bir şey yapmadım. Kendim için bir menfaat temin etmedim" dedi.

Eski Belediye Başkanı Türkyılmaz ise üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, kendisini kumpas kurulduğunu iddia etti. İmar uygulamalarında usulsüzlük yapmadığını ve Cihan Sivri'yi tanımadığını söyleyen Türkyılmaz, "Eski İmar Müdürü Mustafa Tekertarla'ya hiçbir talimatım olmadı. Ben inşaattan anlamam. Belediye başkanı olduktan sonra 15 birime alanında tecrübeli kişiler yerleştirdim. Söz konusu inşaatla ilgili hiçbir bilgim yok, buradan 10 daire almak istemedim. Mustafa Tekertarla'nın ifadesi doğru değil. 6 aydır suçsuz yatıyorum. Beni oyuna getirmişler. Başkanlığım döneminde başıma bunların geleceği hiç aklıma gelmedi. Buradan usulsüz şekilde daire almadım, adı geçen kişilerle de hiçbir çıkar ilişkim yoktur. Bir kişinin siyasi hayatıyla oynamak bu kadar kolay değil. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklarda üzerlerini atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Müşteki Cihan Sivri de Tekertarla ve Türkyılmaz'ın kendisinden bedelsiz daire talep ettiğini iddia ederek, bunun üzerine projeyi bitirebilmek için kendileriyle görüştüğünü öne sürdü. Başta kendisinden 10 daire istendiğini ancak pazarlık yaparak 6 daire ve 1 dubleks daire noktasında anlaştıklarını iddia eden Sivri, "Anlaşmaya göre bu daireleri inşaat bittikten sonra alacaklardı ancak inşaat bitmeden belirtilen kişiler beni sıkıştırarak daireleri istedi. Bu sebeple daireleri tek tek vermek zorunda kaldım." dedi.

Tanık beyanları ve avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan ve Ülkü Toksoy'un adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Türkyılmaz ve Mustafa Tekertarla'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.