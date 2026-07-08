Kırıkkale'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde iki katlı bir evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Kırıkkale'de evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi 525. Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Burak Can