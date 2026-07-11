Kırıkkale'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale-Samsun kara yolunda hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hurda malzemeler bir otomobile zarar verdi.
Kırıkkale'de hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.E. idaresindeki 66 LB 410 plakalı hurda yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tırdaki hurda malzemeleri bir otomobile de zarar verdi.
Kaynak: AA / Burak Can