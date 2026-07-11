Haberler

Kırıkkale'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale-Samsun kara yolunda hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hurda malzemeler bir otomobile zarar verdi.

Kırıkkale'de hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

S.E. idaresindeki 66 LB 410 plakalı hurda yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tırdaki hurda malzemeleri bir otomobile de zarar verdi.

Kaynak: AA / Burak Can
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Tonlarca ağırlığın altında kurtarılmayı bekledi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
MİT, şehit ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

İşte şehit ajanın yıllar sonra ortaya çıkan resmi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı