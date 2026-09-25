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Kırıkkale'de hırsızlıktan 6 yıl hapis cezası olan firari, araç içinde yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlıktan 6 yıl hapis cezası olan firari, araç içinde yakalandı
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ikametinin yakınlarında araç içerisinde yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, ikametinin yakınlarında araç içerisinde yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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