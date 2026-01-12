Haberler

Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada

Güncelleme:
Kırıkkale'de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüs, yolcu treninin çarpması sonucu büyük bir kaza geçirdi. Minibüs sürücüsü, son anda araçtan inerek hayatta kalmayı başardı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması, kamera tarafından kaydedildi.

Lütfü T. (35) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde bariyerleri kapalı hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı.

Karşıya geçemeyen minibüse, Kırıkkale-Kars seferini yapan yolcu treni çarptı.

Minibüs sürücüsü, son anda araçtan inerek kurtulmayı başardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
