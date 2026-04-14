Karakeçili'de hacı adayları vatandaşlarla vedalaştı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, 2026 yılında kutsal topraklara gidecek hacı adayları, geleneksel hac yemeğinde vatandaşlara etli bulgur pilavı ve ayran ikram etti. Yemeğin ardından dua edildi ve helalleşme yapıldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hacı adayları, geleneksel olarak her yıl düzenlenen hac yemeğinde vatandaşlarla helalleşti.
İlçede 2026 yılında kutsal topraklara gidecek 13 hacı adayı, çarşı merkezinde vatandaşlara etli bulgur pilavı ve ayran ikramında bulundu.
Yemeğin ardandan emekli müftü Osman Albayrak tarafından dua edildi ve hacı adayları vatandaşlarla helalleşti.
Kaynak: AA / Eyüp Avan