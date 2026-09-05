Kırıkkale'de 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. (28), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla yakalandı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (28) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA