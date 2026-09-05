Haberler

Kırıkkale'de 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. (28), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla yakalandı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (28) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Başkent güne operasyonla uyandı! Çok sayıda adrese baskın

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Yalanı ortaya çıktı
İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi

İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi
Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun

Maç bitti, ortalık karıştı: Yazıklar olsun

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak