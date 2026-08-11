Kırıkkale'de cezaevi firarisi yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.G., polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şubesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucu gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.G yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA