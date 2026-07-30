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Kırıkkale’de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. (32) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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