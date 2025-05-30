Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 30 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 30 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 30 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel