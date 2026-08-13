Kırıkkale’de firari 2 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü operasyonla yakaladı. H.A. (52) 'yurt dışına çıkış sağlamak' suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün, B.B. (23) ise 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
KIRIKKALE'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 'Türk vatandaşların veya yabancı uyruklu vatandaşların yurt dışına çıkmasını sağlamak' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.A. (52) ve 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan B.B. (23), operasyonda yakalandı. Firari 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.