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Kırıkkale’de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de firari 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü operasyonla yakaladı. H.A. (52) 'yurt dışına çıkış sağlamak' suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün, B.B. (23) ise 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. 'Türk vatandaşların veya yabancı uyruklu vatandaşların yurt dışına çıkmasını sağlamak' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.A. (52) ve 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan B.B. (23), operasyonda yakalandı. Firari 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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