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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olan eski polis yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan yol denetiminde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Y.E. yakalandı. İhraç polis Y.K. ise gözaltına alındı.

KIRIKKALE'deki yol denetiminde 'FETÖ üyesi olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Y.E., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerine Kırıkkale-Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirildi. Durdurulan yolcu otobüsünde, kimlik kontrolü yapıldı. Otobüste hakkında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ihraç polis Y.K., yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

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