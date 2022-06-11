Kırıkkale'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

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Kırıkkale'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

AA - Talat Ünver - Güncel
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Kırıkkale'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili, Çelebi, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili, Çelebi, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçelerde, dolu yağışı da görüldü.

Bazı çiftçiler, yağışın ardından dolunun zarar verdiği tarım arazilerini kontrol etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağışları Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve ilgili müdürlerimizle birlikte AFAD İl Müdürlüğümüzdeki kriz merkezimizden takip ettik. Çok şükür ilimizde cana kasteden büyük bir sıkıntı yaşanmadı. İlimizde yaşanan tarımsal hasarla ilgili tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yağmurun afeti ile değil, bereketi ile gelmesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bahşılı Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız da Karaahmetli köyünde zarar gören ekili alanları gezerek, çiftçilerden bilgi aldı.

Keskin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Avcı ve ekibi de köylerde incelemede bulundu.

AA / Talat Ünver - Güncel

Karakeçili Sulakyurt Kırıkkale Güncel Haberler

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