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Kırıkkale'de eskiyen içme suyu hatları yenileniyor

Kırıkkale'de eskiyen içme suyu hatları yenileniyor
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Kırıkkale Belediyesi eskiyen içme suyu hatlarını yenileriyle değiştiriyor.

Kırıkkale Belediyesi eskiyen içme suyu hatlarını yenileriyle değiştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yaylacık Mahallesi'nde sık sık arıza nedeniyle yama ve kazı yapılan bölgelerde altyapı yenileme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Önal, altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı.

Önal, kırmızı nokta olarak belirlenen içme suyu hatlarının yenileneceğini, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da kaldırım ve sıcak asfalt çalışmasının yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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