Kırıkkale'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 4 Yaralı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan elektrikli bisiklette bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Irak uyruklu A.B. (39) idaresindeki 55 AHV 497 plakalı üç tekerlekli ve sepetli elektrikli bisiklet, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, Y.D'nin kullandığı 06 BOD 845 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.B. ile çocukları A.B. (5), S.N.B. (4) ile L.B. (3) ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırıldı.???????