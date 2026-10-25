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Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark eden sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcuyla yer değiştirdi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü ile araç sahibine toplam 80 bin lira idari ceza kesildi.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasını fark edip araçtaki yolcuyla yer değiştiren sürücüyle araç sahibine 80 bin lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini durdurup araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ardından yoluna devam eden otomobil, ekiplerce çevirme noktasında durduruldu.

İncelemede ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü ile araç sahibine, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 80 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA
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