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Kırıkkale'de dronlu uygulamadan kaçan ehliyetsiz sürücüye 80 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından kaçmaya çalışan sürücü, havadan takip ve yönlendirme sonucu köprü üzerinde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından kaçmaya çalışan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamayı fark eden sürücü otomobiliyle, köprü üzerinde geri manevra yaparak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucu köprü üzerinde durdurulan sürücünün, ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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