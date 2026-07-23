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Kırıkkale'de Dronlu Trafik Denetimi: 11 Motosiklet Sürücüsüne 60 Bin Lira Ceza

Kırıkkale'de Dronlu Trafik Denetimi: 11 Motosiklet Sürücüsüne 60 Bin Lira Ceza
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Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Kahya Parkı'nda dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde kask kullanmamak ve yaya yolunda motosiklet kullanmak gibi ihlaller tespit edilen 11 sürücüye toplam 60 bin lira cezai işlem uygulandı. Bu uygulama, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

KIRIKKALE'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 11 motosiklet sürücüsüne toplamda 60 bin lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Kahya Parkı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, 'kask kullanmamak' ve 'yaya yolunda motosiklet kullanmak' gibi trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 11 sürücüye toplamda 60 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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