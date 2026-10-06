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Kırıkkale'de dron denetiminde çalıntı motosikletliye 58 bin 212 TL ceza kesildi.

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Kırıkkale'de dron denetiminde çalıntı motosikletliye 58 bin 212 TL ceza kesildi.
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Kırıkkale'de dronlu trafik denetimini fark ederek çalıntı motosikletle ara sokaklardan kaçmaya çalışan sürücüye 58 bin 212 lira ceza uygulandı. Polis, Ahılı Kavşağı'ndaki denetimde durdurduğu motosikletin çalıntı olduğunu ve sürücü belgesinin geçerlilik süresinin dolduğunu tespit etti.

KIRIKKALE'de dronlu trafik denetimini fark edip, çalıntı motosikletle ara sokaklardan kaçmaya çalışan sürücüye 58 bin 212 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahılı Kavşağı üzerinde dronlu trafik denetimi yapıldı. Denetimi fark eden bir motosiklet sürücüsü, farklı yönlere dönerek denetimden kaçmaya çalıştı. Sürücünün polis ekipleri tarafından durdurulmasının ardından, motosikletin çalıntı olduğu ve sürücü belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü B.A.'ya 58 bin 212 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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