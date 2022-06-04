Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu - Haberler

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Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu

AA - Talat Ünver - Güncel
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazilerinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

AA / Talat Ünver - Güncel

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