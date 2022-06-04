Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Dolu ve sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ilerleyen bazı sürücüler, akaryakıt istasyonlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi. Dolu nedeniyle bazı köylerde tarım arazilerinin kısmen zarar gördüğü öğrenildi. AA / Talat Ünver - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de dolu ve sağanak etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.