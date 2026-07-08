Kırıkkale'de "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de, 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.İ.C. jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.C. (25) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Can