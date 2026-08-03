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Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde meydana gelen kazada, C.M. yönetimindeki 71 DY 769 plakalı otomobil yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.M. idaresindeki 71 DY 769 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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