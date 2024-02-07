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Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütü Zanlısı Yakalandı

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A'yı, kent merkezinde yakaladı. Örgüt adına eylem yapabileceği değerlendirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A'yı, kent merkezinde yakaladı.

Örgüt adına eylem yapabileceği değerlendirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkkale Suriye Güvenlik Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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