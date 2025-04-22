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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller de ele geçirildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu S.M.A.A'yı kent merkezindeki ikametinde yakalayan ekipler, aramada bazı dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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