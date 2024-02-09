Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

KIRIKKALE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H., kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.