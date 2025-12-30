Haberler

Kırıkkale'de 2 DEAŞ şüphelisine gözaltı

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

KIRIKKALE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. DEAŞ'la bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu S.A.M.Y. ve Türk vatandaşı H.E.'nin ikametlerine Özel Harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 tablet, laptop, hafıza kartları ve CD ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

