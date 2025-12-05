Haberler

Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp, onun kız kardeşini öldürdü

Kırıkkale'de Yaşar Ereli, boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabancayla yaraladı, kardeşi Nilgün Geçer'i ise vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan sanığın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KIRIKKALE'de Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kardeşi Nilgün Geçer ile avukatlık ofisinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. 2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında büroda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

Polis ekipleri, Yaşar Ereli'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
