Haberler

Kırıkkale'de Otomobil Beton Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'de Otomobil Beton Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de C.K. yönetimindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

C.K. idaresindeki 71 AS 860 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda refüjdeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırın altında yakalandı! Arif Kocabıyık'ın geçmişinden dikkat çeken detaylar

CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı