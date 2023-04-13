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Kırıkkale'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kırıkkale'de temizlik yaptığı sırada 6. katın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de temizlik yaptığı sırada 6. katın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi 748. Sokak'ta bir apartmanın 6. katında oturan B.M. (58), balkonda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan B.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güncel Haberler

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