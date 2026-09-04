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Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Armutlu köyünde Ö.G. (41) ve Ş.G'ye (42) ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanında bulunan samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Keskin ve Yahşihan belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bağ evi ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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