Haberler

Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti

Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de, husumet nedeniyle tartıştığı bacanağını tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş, aynı silahla yaşamına son verdi.

  • Kırıkkale'de uzman çavuş M.Y., bacanağı H.A.'yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
  • Olay, Kaletepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.A. arasındaki tartışma sonrası gerçekleşti.
  • M.Y. Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapıyordu ve yıllık izindeydi.

Kırıkkale'de bacanağını tabancayla öldüren uzman çavuş, aynı silahla yaşamına son verdi.

BACANAĞINI ÖLDÜREN UZMAN ÇAVUŞ, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Y. (39) ile bacanağı H.A. (47) arasında Kaletepe Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, H.A'ya tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.A. ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve yıllık izinde olan M.Y'nin, bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağı H.A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yine devletin emanetini (silah ve mermi) şahsi işleri için kullandı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Aktürk:

Bilmedigin konulara girme , uzm cavuslar silahida mermiyide kendi cebinden para verip aliyo devlet vermiyo

yanıt8
yanıt2
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı

Tam 14 kez bıçakladılar, yetmedi bir de olay çıkardılar
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.