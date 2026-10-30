Kırıkkale'de babasını bıçakla öldüren zanlı hakimlikçe tutuklandı

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Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde babası V.A'yı (60) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K.A'nın (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Baba V.A. (60) ile oğlu H.K.A. (37), dün Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda oğlu tarafından ekmek bıçağıyla yaralanan baba, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı H.K.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA