15 ayrı suçtan aranan şüpheli takip sonucu yakalandı

KIRIKKALE'de 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması olduğu belirlenen şüpheli S.Ö., otomobille kaçmaya çalışırken yaşanan takip sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması bulunan S.Ö.'nün, Irak uyruklu bir kadının aracını kullandığını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin aynı araçla belirli saatlerde kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında geçiş yaptığını belirledi. Belirlenen güzergahtaki bazı noktalarda bekleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan takip sonucu Bahşılı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.