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Kırıkkale'de aranan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale'de haklarında 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 11 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 11 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (30), B.Z. (19), H.İ.S. (19) ve E.Ö. (28) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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