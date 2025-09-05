Haberler

Kırıkkale'de Apartman Çatısında Yangın

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede önlem alırken, yangın itfaiye personelinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
