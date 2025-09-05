Kırıkkale'de Apartman Çatısında Yangın
Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kırıkkale'de 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede önlem alırken, yangın itfaiye personelinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel