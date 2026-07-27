Kırıkkale'de Fotokapan Angıt Çiftini Görüntüledi
Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sulak alana yerleştirilen fotokapan, bir Angıt çiftinin yüzüş anını kaydetti. Kentte yaban hayatını koruma ve izleme çalışmaları kapsamında yapılan bu görüntüleme, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin izlenmesine katkı sağlıyor.
Kırıkkale'de sulak alana yerleştirilen fotokapanla Angıt çifti görüntülendi.
Kentt yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi.
Sulak alana yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerde, Angıt çiftinin yüzdüğü görüldü.
Kaynak: AA