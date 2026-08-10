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Kırıkkale'de "Aile Kampı" düzenlendi

Kırıkkale'de 'Aile Kampı' düzenlendi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Karaahmetli Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce "Aile Kampı" düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Karaahmetli Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce "Aile Kampı" düzenlendi.

Kırıkkale DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen aileler için "Aile Kampı" gerçekleştirildi.

Doğa sevgisi ve çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampta, doğa yürüyüşleri ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenlendi.

Kaynak: AA
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