Karakeçili'de TÜBİTAK bilim söyleşisi gerçekleştirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Beyza Merve Akgül, 'Ailenle oyna, eğlen, mutlu ol: Rekreatif etkinliklerle aile içi iletişim' konusunu ele aldı. Programda, eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin aile içi iletişim becerileri güçlendirildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında etkinlik düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeni Nedim Günen yürütücülüğünde düzenlenen programda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Merve Akgül tarafından "Ailenle oyna, eğlen, mutlu ol: Rekreatif etkinliklerle aile içi iletişim" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Akgül, eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin iletişimi ve aile içi iletişimin önemini kavramalarına ve içselleştirmelerine yardımcı oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda Tanıt, Akgül'e söyleşi programı ile öğrencilere vermiş oldukları katkılardan dolayı çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında

Haberler.com
500

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı

Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

Gülistan Doku olayını aydınlatacak gelişme: İtirafçı olmayı kabul etti
Ali Şahin: Nizip P2 GES Projesinde sona yaklaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği haber: Projede sona yaklaşıyoruz
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti

MHP'de teşkilat depremi sürüyor! 2 ilde daha feshedildi