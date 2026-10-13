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Kırıkkale'de Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde ekipmanlar tanıtıldı

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Kırıkkale'de Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde ekipmanlar tanıtıldı
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Kırıkkale'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte arama kurtarma ekiplerinin ekipmanları sergilendi; Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve protokol üyeleri stantları gezdi, öğrenciler ekipmanları tanıdı.

Kırıkkale'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin malzeme ve ekipmanları sergilendi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve protokol üyeleri, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler de etkinliğe katılarak arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanları tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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