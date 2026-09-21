Kırıkkale'de 741 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de 741 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Adresler ve şüphelilere ait araçlarda 741 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, İ.Z, S.Y. ve C.U'yu yakaladı.
Adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, 741 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA