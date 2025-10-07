Haberler

Kırıkkale'de 600 Ton Saman Balyasında Yangın Çıktı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir mandıra yakınında istiflenmiş yaklaşık 600 ton saman balyasının bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde istiflenmiş yaklaşık 600 ton saman balyalasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde belde merkezinde bir mandıranın yakınında çıktı. Muhittin Demirtaş'a ait mandıra yakınında istiflenmiş yaklaşık 600 ton saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak tüm saman balyalarını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, MKE ile çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle saman balyaları alev topuna dönüştü. Ekipler, yaklaşık 3 saati aşkın süredir yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

