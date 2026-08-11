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Kırıkkale'de 44 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 44 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Kırıkkale’de ev ve iş yerinde yapılan aramada 44 bin 420 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kırıkkale'de ev ve iş yerinde yapılan aramada 44 bin 420 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda İ.U'nun Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yeri ile N.U'ya ait Gürler Mahallesi'ndeki evde yaptığı aramada, 44 bin 420 dolu makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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