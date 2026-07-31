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Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Samsun kara yolunda E.Ö. (60) idaresindeki 06 FZU 899 plakalı otomobil, Kimeski Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, B.A. (35) yönetimindeki 06 FYG 748 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada aynı istikametteki A.Ö.A'nın (37) kullandığı 05 ADN 299 plakalı otomobil ile M.A.Ş. (43) yönetimindeki 06 FR 8819 plakalı hafif ticari araç, kaza yapan araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan Ş.A. (35), Ç.A. (2) ve B.G.A. (4) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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