Kırıkkale'de 37 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA