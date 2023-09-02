Kırıkkale'de 36 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de bir aracın bagajında yapılan aramada 36 kilogram uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.